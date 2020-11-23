Karol Conka fará show em festival on-line no domingo (29)

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Cinema
Festival de Cinema de Vitória
De 24 a 29 de novembro, serão exibidos 101 filmes de maneira on-line. As sessões são gratuitas e começarão sempre às 19 horas, ficando disponíveis para serem assistidas durante 24 horas. A programação será atualizada diariamente e exibida na plataforma InnSaei.TV.
Multicultural
7ª edição Festival Encontro Das Pretas
No festival, que ocorrerá entre os dias 20 e 29 de novembro, haverá shows, DJ sets, talks, exposições, conteúdos virtuais e feira afroempreendedora virtual. O evento realizado pelo Instituto DasPretas.Org é 100% on-line e gratuito, tendo a exibição de suas atrações no Youtube, Facebook, Instagram e Site. Confira a programação do dia:
Música
Rick & Renner - Live corrida e caminhada contra o câncer de Paranaguá
Live show, às 16h, no canal no YouTube da banda.
Samba na Varanda
Apresentação ao vivo, no Barzin da Eskina (Rua Mestre Gomes, 780, Glória, Vila Velha). Sem cobrança de couvert.
André Prando
O cantor interpreta Alceu Valença em live às 20h, no perfil no Instagram e YouTube.
Infantil
João e Maria
A exibição ao vivo, apresentada pela Despertar Produções e Cia Voir de Teatro, às 16 horas, pelo Facebook do projeto Diversão em Cena e canal no YouTube Fundação Arcelor Mittal.
Teatro
A Arte de Encarar o Medo
Espetáculo digital com roteiro de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. A peça é gratuita, sendo transmitida às 16h no Zoom, acessível via Sympla Streaming.
A Vida Passou Por Aqui
Espetáculo digital com atuação de Claudia Mauro e Édio Nunes. A peça tem direção de Alice Borges e será transmitida às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 20 a R$ 200. Venda: No site Sympla. Classificação: 14 anos. Duração: 90 minutos.
Todos os Sonhos do Mundo
Monólogo com texto e atuação de Ivam Cabral. Às 20h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos: R$ 0 ou R$ 10. Venda: No site Sympla.
A Mais Forte
O espetáculo do Grupo Boyasha integra a 11ª edição do Circuito Banestes de Teatro. Ele será exibido on-line às 18h, no canal no YouTube da WB Produções e Facebook. Sua transmissão será feita diretamente do Teatro Universitário da Ufes.