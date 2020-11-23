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Agenda

Karol Conka fará show em festival on-line no domingo (29)

A apresentação marca o encerramento da 7ª edição Festival Encontro Das Pretas; confira a programação do dia

Publicado em 

23 nov 2020 às 13:25

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 13:25

A cantora Karol Conka no vídeo
A cantora Karol Conka no vídeo "O Rolê é Nosso" Crédito: Reprodução/YouTube

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Cinema

Festival de Cinema de Vitória

De 24 a 29 de novembro, serão exibidos 101 filmes de maneira on-line. As sessões são gratuitas e começarão sempre às 19 horas, ficando disponíveis para serem assistidas durante 24 horas. A programação será atualizada diariamente e exibida na plataforma InnSaei.TV.

Multicultural

7ª edição Festival Encontro Das Pretas

No festival, que ocorrerá entre os dias 20 e 29 de novembro, haverá shows, DJ sets, talks, exposições, conteúdos virtuais e feira afroempreendedora virtual. O evento realizado pelo Instituto DasPretas.Org é 100% on-line e gratuito, tendo a exibição de suas atrações no YoutubeFacebookInstagram e Site. Confira a programação do dia:

Música

Rick & Renner - Live corrida e caminhada contra o câncer de Paranaguá

Live show, às 16h, no canal no YouTube da banda. 

Samba na Varanda

Apresentação ao vivo, no Barzin da Eskina (Rua Mestre Gomes, 780, Glória, Vila Velha). Sem cobrança de couvert. 

André Prando

O cantor interpreta Alceu Valença em live às 20h, no perfil no Instagram e YouTube

Infantil

João e Maria

A exibição ao vivo, apresentada pela Despertar Produções e Cia Voir de Teatro, às 16 horas, pelo Facebook do projeto Diversão em Cena e canal no YouTube Fundação Arcelor Mittal.  

Teatro

A Arte de Encarar o Medo

Espetáculo digital com roteiro de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. A peça é gratuita, sendo transmitida às 16h no Zoom, acessível via Sympla Streaming.

A Vida Passou Por Aqui

Espetáculo digital com atuação de Claudia Mauro e Édio Nunes. A peça tem direção de Alice Borges e será transmitida às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 20 a R$ 200. Venda: No site Sympla. Classificação: 14 anos. Duração: 90 minutos.

Todos os Sonhos do Mundo

Monólogo com texto e atuação de Ivam Cabral. Às 20h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos: R$ 0 ou R$ 10. Venda: No site Sympla.

A Mais Forte

O espetáculo do Grupo Boyasha integra a 11ª edição do Circuito Banestes de Teatro. Ele será exibido on-line às 18h, no canal no YouTube da WB Produções e Facebook. Sua transmissão será feita diretamente do Teatro Universitário da Ufes. 

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