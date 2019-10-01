Jota Quest em Vitória na sexta (11/10)

Jota Quest apresenta em Vitória show da turnê “Saideira Acústico Tour”, que passa por diversas capitais do país. Seu aclamado espetáculo “Acústico Jota Quest - Músicas Para Cantar Junto”, que chega acompanhada do lançamento de EP digital comemorativo com raridades e jam-sessions de “Acústico”.
Este vídeo pode te interessar
Quando?
Dia 11 de outubro de 2019, sexta, às 22h.
Onde?
Espaço Patrick Ribeiro - Aeroporto. Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, Aeroporto, Vitória.
Quanto?
Pista: R$ 70 (meia); R$ 140 (inteira). Mesa Bronze: R$ 200 (4 pessoas). Mesa Prata: R$ 225 (4 pessoas). Mesa Ouro: R$ 250 (4 pessoas). Ingressos à venda no site.
Informações:
(27) 99242-6062.
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.