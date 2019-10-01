TER
Jota Quest em Vitória na sexta (11/10)

Banda mineira se apresenta show da turnê "Saideira Acústico" no Espaço Patrick Ribeiro

Publicado em 01/10/2019 às 11h27
Atualizado em 01/10/2019 às 12h13
Jota Quest. Crédito: João Paulo Lima
Jota Quest. Crédito: João Paulo Lima

Jota Quest apresenta em Vitória show da turnê “Saideira Acústico Tour”, que passa por diversas capitais do país. Seu aclamado espetáculo “Acústico Jota Quest - Músicas Para Cantar Junto”, que chega acompanhada do lançamento de EP digital comemorativo com raridades e jam-sessions de “Acústico”.

Quando?

Dia 11 de outubro de 2019, sexta, às 22h.

Onde?

Espaço Patrick Ribeiro - Aeroporto. Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, Aeroporto, Vitória.

Quanto?

Pista: R$ 70 (meia); R$ 140 (inteira). Mesa Bronze: R$ 200 (4 pessoas). Mesa Prata: R$ 225 (4 pessoas). Mesa Ouro: R$ 250 (4 pessoas). Ingressos à venda no site.

Informações:

(27) 99242-6062.

