Ivete e Claudia Leitte vão animar o sábado (13/02) com live

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SHOW
O TRIO: Ivete, Claudia e você
A apresentação digital das cantoras terá uma pegada intimista e será transmitida no canal no YouTube de Ivete e no de Claudia, além do canal Multishow. Os internautas também poderão acompanhar através dos perfis no Instagram @ivetesangalo e @claudialeitte, às 17h30.
Maíra Freitas
Em live show do Itaú Cultural, a cantora irá levar ao públicos músicas autorais e sucessos de Martinho da Vila, Gilberto Gil, Chico Buarque e mais. O espetáculo de piano e voz é gratuito, sendo transmitido às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. A reserva dos ingressos pode ser feita através do site Sympla.
Marco Lobo
O músico irá interpretar grandes hits de Phil Collins e da banda Genesis, como "Another Day In Paradise"; "Easy Lover"; "Follow You, Follow Me"; e "That's All". A transmissão será feita através de sala particular no Facebook, instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 18. Venda: no site Sympla.
1º Carnaval On-line de Vitória
No dia 13, tem programação de lives musicais de carnaval da Prefeitura municipal de Vitória (PMV), que seguirão até o domingo (14). No segundo dia da folia virtual, as apresentações começam às 15h, no canal no YouTube da PMV. As atrações serão: Jura Fernandes (15h); Heptasopro (16h); Fernando Balarini (17h); Forófiá (18h); Axé Raiz (19h); Duo Severino - Humberto Campos (20h); Lucas Zanadrea (21h); Jone BL Hip Hop Capixaba (22h); DJ Maka (23h).
Chiclete com Banana
O grupo se apresentará na "Live do Voa Voa", às 16h, em seu canal no YouTube.
Encontro de Fenômenos
Léo Santana, Parangolé e Harmonia do Samba se reúnem em apresentação digital de carnaval, às 21h, no canal no YouTube do "Encontro de Fenômenos".
Maria Bethânia
A cantora fará live às 22h, com exibição no Globoplay aberta para todos. A artista estará comemorando 56 anos de carreira
TEATRO
Maria!
Espetáculo digital com atuação de Claudio Mendes e autoria de Antônio Maria. Temporada: 6, 13, 20 e 27 de fevereiro, às 20h. Sua transmissão ocorre no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 20 a R$ 200. Venda: no site Sympla. Classificação: livre.
Polaroides Secretas - Por Trás dos Rótulos
Com atuação de Guilherme Barcelos, Marília Viana, Roberta Azevedo e Stephanie Degreas, o espetáculo digital é uma criação coletiva, desenvolvida a partir da obra de Andy Warhol. Temporada: 5 a 28 de fevereiro, sexta, sábado e domingo, às 20h. Sua transmissão ocorre no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser adquiridos no site Sympla. Classificação: 12 anos. Duração: 40 minutos.
A Peste
O espetáculo virtual baseado na obra de Albert Camus ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. A peça tem direção de Vera Holtz e Guilherme Leme Garcia, tendo Pedro Osorio como ator. Ingresso: de R$ 0 a R$ 200. Venda: no site Sympla. Duração: 45 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio
A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.