Israel e Rodolffo agitam a sexta-feira (21/05) com show on-line

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MÚSICA
Israel e Rodolffo
A dupla sertaneja se apresenta às 19h30, em seu canal no YouTube, trazendo a live "Batom de Cereja".
Thiaguinho
O pagodeiro paulista se apresenta às 20h30, em seu canal no YouTube.
Renato Braz
O músico se apresenta às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo.
Zé Geraldo
O músico se apresenta às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. A live se chama "Música no Balaio". Ingresso: R$ 40. Venda: no site Sympla.
Duets Live
A banda se apresenta às 20h30, em seu canal no YouTube. A apresentação contará com a participação de Otávio Ribeiro e Rodrigo Marçal.
1º Festival Cultural Aldir Blanc
A prefeitura de Marataízes exibe o terceiro dia de apresentações virtuais, em seu canal no YouTube. Confira a programação;
Alan Venturin
O músico se apresenta ao vivo, às 18h, no Canto da Praia Beach Bar (Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14,Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99946-1618.
Jazz e Bossa
Música ao vivo a partir das 18h, no bistrô A Oca (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). Reservas limitadas. Informações: (27) 98825-6714.
Arnaldo Melanina
O músico se apresenta ao vivo, às 18h, no Resenha Steak Bar (R. Alípio da Costa e Silva, 928, Loja 2, Jardim Camburi, Vitória). Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99834-0188.
Lilian Lomeu
A cantora se apresenta às 19h, na churrascaria Capixaba Grill (Av. Carlos Gomes de Sá, 395, Mata da Praia, Vitória). Informações: (27) 99628-0483.
Brasil Pandeiro
O grupo de samba e choro se apresenta ao vivo, a partir das 18h, no Enredo Botequim (R. Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99687-5210.
Marcelo Ribeiro
O músico leva o seu pop rock ao vivo para o restaurante El Libertador (Av. Carlos Gomes de Sá, 500, 03, Mata da Praia, Vitória), às 19h. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 3025-1516.
Back To The past
A banda se apresenta ao vivo, às 19h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). No repertório, samba-rock. Informações: (27) 99626-3425.
Leandro Andrade
O músico se apresenta ao vivo, às 19h, no Ensaio Botequim (R. Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória). No repertório, pop-rock. Informações: (27) 99904-5360.
Átila Ibelé, Tiago Costa e a Rapaziada
Os músicos se apresentam ao vivo, às 19h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). A som também será exibido via live, no Instagram @casadebambavix. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3026-7868.
Caio Prado
O músico se apresenta às 21h30, no portal Cultura em Casa.
Glastonbury Festival
Apresentação virtual, às 20h, com Coldplay, Jorja Smith, Michael Kiwanuka, Haim e outros. Ingresso: $ 27, 50 (ticket); $ 60 (ticket e poster). Venda: no portal glastonburylivestream.
TEATRO
O Pior de Mim
O monólogo virtual fica disponível de 00h do dia 17 de maio até às 23h59 do dia 23 do mesmo mês. Sua transmissão será no YouTube e as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 10 a R$ 200. Venda: no site Sympla. Duração: 50 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos.
Macbeth 2020
Espetáculo virtual com direção de Sidnei Oliveira. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de maio, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Duração: 40 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.
Angustia-me
Espetáculo virtual com direção de Alexandre Mello. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de junho, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.
21º Festival Nacional de Teatro de Guaçuí
O evento com transmissão de peças capixabas e de SP, RJ, PB e MG teve início no último dia 16 e segue até o dia 22 de maio. A programação gratuita está sendo exibida no canal no YouTube do grupo Gota, Pó e Poeira. Confira as atrações do dia:
Protocolo Volponi, Um Clássico em Tempos Pandêmicos
Comédia da Cia Bendita Trupe, adaptada da obra "Volpone", de Ben Jonson. Sua transmissão ocorre de forma gratuita no canal no YouTube Protocolo Volpone. Temporada: 14 de maio a 5 de junho, sextas e sábados, às 20h. Duração: 120 minutos.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.