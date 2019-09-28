Improvável em Vitória no sábado e domingo (05 e 06/10)

Criado pelo trio de humoristas Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna (os Barbixas), "Improvável" é um espetáculo de improvisação teatral no qual as cenas são criadas na hora, a partir das ideias da plateia. O espetáculo surgiu em 2007 e é baseado no formato de jogos de improviso, no qual um mestre de cerimônias apresenta as regras e escolhe um tema sugerido pela plateia, levando os atores a improvisar cenas sem nenhuma preparação prévia.
Quando?
Dias 5 e 6 de outubro de 2019. Sábado, às 19h e às 21h, e domingo, às 18h e às 20h.
Onde?
Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514 Goiabeiras, Vitória.
Quanto?
Mezanino: R$ 35 (meia); R$ 70 (inteira). Térreo: R$ 40 (meia); R$ 80 (inteira). Assinantes do Clube A Gazeta têm 50% de desconto na compra do ingresso na modalidade inteira e deverá apresentar o cartão do clube na entrada do evento. Ingressos à venda no site ou na bilheteria do teatro das 15h às 20h.
Informações:
(27) 3376-0933.
