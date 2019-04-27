Illy com Silva, Festival em Vila Velha e mais nesta sexta (03/05)

FESTIVAL
Vila Velha Jazz & Blues Festival
Com Orizzonti 6teto, Joabe Reis Sexteto e The Simi Brothers & Darrell Nulisch (BRA/USA). Às 19h. Parque da Prainha. Centro, Vila Velha. Aberto ao público.
SHOW
Illy convida Silva
Às 20h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 40 (frontstage/ 2º lote); R$ 70 (área vip/ 2º lote). Informações: (27) 99647-2945.
Guilherme Lemos
Abertura com banda Totem. Às 22h. Correria Music Bar. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 25 (meia); R$ 50 (inteira). Informações: (27) 98116-3325.
BALADA
Barrerito Chopperia
Rian & Rodrigo e Rabannada DJ. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99810-4312.
Stone Pub
Rocker. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 5 (50 primeiros com camisa de banda); R$ 10 (após os 50 primeiros/ até 0h); R$ 15 (após 0h). Informações: (27) 3019-8178.
Fluente
Só toca pop. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25 (portaria). Informações: (27) 3347-1512.
Bolt
Time Machine. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista/ on-line); R$ 15 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.
Liverpub Vitória
Sheep & Parafina. Às 22h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.
Wanted Pub
“Toca o berrante aê! – Especial Dia do Sertanejo” com Rayanne Meira e Ivan & Matheus. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Cervejaria Bradus
Sexta Prime, com Bon Vivant Duo. Às 17h. Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3208-4208.
Wood’s Vitória
Dia do Sertanejo, com Manoel Jr, Léo Lima, João Victor & Vinícius e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
Vitrine Music Bar
Digníssima Sexta!, com Pagolife, DJ Alec Bachetti e DJ Marcinho. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 20 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.
Embrazado
Sextinha do Embrazado, com Eder & Allan, Pedala Samba e DJ Fabrício V. Às 21h. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20.
MÚSICA AO VIVO
Andrea Ramos
MPB, Jazz e bossa. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.
Esquema Retrô
Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.
Banda 522
Samba. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3222-3074.
Diego Faustino e Renêr Nogueira
Sertanejo. Às 18h30. Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3019-6336.
Rogerinho do Cavaco
Samba. Às 21h30. Bar e choperia Reserva do Gerente. Travessa Delfino Santana, Centro, Guarapari. Entrada gratuita.
Marcus Macedo
Variado. Às 20h. Restaurante Coco Bambu, Shopping Praia da Costa. Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100.