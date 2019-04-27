Illy com Silva, Festival em Vila Velha e mais nesta sexta (03/05)

FESTIVAL

Orizzonti 6teto Crédito: Thais Carlleti

Vila Velha Jazz & Blues Festival

Com Orizzonti 6teto, Joabe Reis Sexteto e The Simi Brothers & Darrell Nulisch (BRA/USA). Às 19h. Parque da Prainha. Centro, Vila Velha. Aberto ao público.

SHOW

Illy Gouveia Crédito: Fernando Lemos

Illy convida Silva

Às 20h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 40 (frontstage/ 2º lote); R$ 70 (área vip/ 2º lote). Informações: (27) 99647-2945.

Guilherme Lemos

Abertura com banda Totem. Às 22h. Correria Music Bar. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 25 (meia); R$ 50 (inteira). Informações: (27) 98116-3325.

BALADA

Rian e Rodrigo Crédito: Lucas Dornellas

Barrerito Chopperia

Rian & Rodrigo e Rabannada DJ. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99810-4312.

Stone Pub

Rocker. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 5 (50 primeiros com camisa de banda); R$ 10 (após os 50 primeiros/ até 0h); R$ 15 (após 0h). Informações: (27) 3019-8178.

Fluente

Só toca pop. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25 (portaria). Informações: (27) 3347-1512.

Bolt

Time Machine. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista/ on-line); R$ 15 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.

Liverpub Vitória

Sheep & Parafina. Às 22h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.

Wanted Pub

“Toca o berrante aê! – Especial Dia do Sertanejo” com Rayanne Meira e Ivan & Matheus. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

Cervejaria Bradus

Sexta Prime, com Bon Vivant Duo. Às 17h. Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3208-4208.

Leo Lima Crédito: Blue Films

Wood’s Vitória

Dia do Sertanejo, com Manoel Jr, Léo Lima, João Victor & Vinícius e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.

Vitrine Music Bar

Digníssima Sexta!, com Pagolife, DJ Alec Bachetti e DJ Marcinho. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 20 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.

Embrazado

Sextinha do Embrazado, com Eder & Allan, Pedala Samba e DJ Fabrício V. Às 21h. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20.

MÚSICA AO VIVO

Andrea Ramos

MPB, Jazz e bossa. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.

Esquema Retrô

Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.

Banda 522 Crédito: Bárbara Bueno

Banda 522

Samba. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3222-3074.

Diego Faustino e Renêr Nogueira

Sertanejo. Às 18h30. Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3019-6336.

Rogerinho do Cavaco

Samba. Às 21h30. Bar e choperia Reserva do Gerente. Travessa Delfino Santana, Centro, Guarapari. Entrada gratuita.

Marcus Macedo