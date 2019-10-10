TER
I Noite Cultural da Oca no Centro de Vitória na sexta (11/10)

A casa receberá os escritores Fernanda Tatagiba e Getulio Souza, show com Gabriela Brown e exposição coletiva

Publicado em 10/10/2019 às 15h33
Atualizado em 10/10/2019 às 15h33
Gabriela Brown. Crédito: Almir Vargas
Gabriela Brown. Crédito: Almir Vargas

A Oca receberá a escritora Fernanda Tatagiba relançando "Labirinto Mínimo" e o escritor Getulio Souza, relançando "Calor: outro" suas obras mais recentes. Ainda haverá show musical com a cantora Gabriela Brown e exposição coletiva de pinturas com as artistas plásticas Carla Roncarati, Liza Tancredi e Luciana Faria. O Bistrô da Oca apresenta um cardápio com deliciosos petiscos, cervejinha gelada e bebidas em geral.

Quando?

Dia 11 de outubro de 2019, sexta, às 19h.

Onde?

Galeria da Oca. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.

Quanto?

R$ 15.

Informações:

(27) 99895-6110.

