I Noite Cultural da Oca no Centro de Vitória na sexta (11/10)

A Oca receberá a escritora Fernanda Tatagiba relançando "Labirinto Mínimo" e o escritor Getulio Souza, relançando "Calor: outro" suas obras mais recentes. Ainda haverá show musical com a cantora Gabriela Brown e exposição coletiva de pinturas com as artistas plásticas Carla Roncarati, Liza Tancredi e Luciana Faria. O Bistrô da Oca apresenta um cardápio com deliciosos petiscos, cervejinha gelada e bebidas em geral.