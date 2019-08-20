Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre

Homenagem para Raul e nova exposição nesta quarta (21/08)

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 17:08

Publicado em 

20 ago 2019 às 17:08
CONCERTO
Solistas Music Prime 2019
Às 20h. Teatro Virgínia Tamanini, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 15 (meia); R$ 30 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
BALADA
Barrerito Chopperia
Quarta do Futebol com De Bem com a Vida e DJ JV de Vila Velha. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99810-4312.
Wanted Pub
“Quartaneja” com Lilian Ferr e Ivan & Matheus. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
ESPECIAL
Passeata Raulseixista
Concentração com a Banda Marcial Manoel Carlos de Miranda. Às 18h30. Praça Costa Pereira. Centro, Vitória. Show, com Brígida D’la Penha. Às 20h. Casa Porto das Artes Plásticas. Av. Jerônimo Monteiro, 66, Centro, Vitória. Aberto ao público.
MÚSICA AO VIVO
Denisson Nunes
MPB e pop rock. Às 19h. Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3422-2100.
Cecitonio Coelho e Rodrigo Nogueira com samba de raiz Crédito: Bernardo Coutinho
Rodrigo Nogueira e Cecitônio Coelho
Samba de raiz, parte do projeto “Quarta de Raiz”. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99663-2104.
TEATRO
Abram as Cortinas
Peça dos alunos da Apae Serra. Às 15h. Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3422-2100.
EXPOSIÇÃO
O Brasil que merece o Brasil Crédito: Walter Firmo
O Brasil que merece o Brasil
Exposição fotográfica de Walter Firmo, com 168 fotografias de grandes figuras brasileiras como Pixinguinha, Cartola, Pelé, e de anônimos, que o fotógrafo faz parecerem familiares, mostrando um Brasil de tirar o fôlego. Abertura às 16h. Museu Vale. Pátio da Antiga Estação Pedro Nolasco, Argolas, Vila Velha. Visitação: de terça a sexta, das 8h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 18h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3333-2484. Até 6 de novembro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Escalador é resgatado por helicóptero após cair em monte no Sul do ES
Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 120 milhões
Duas apostas do ES batem na trave e prêmio da Mega-Sena fica acumulado
Flavia Mara Araújo morreu em prova de triatlo
Triatleta brasileira morre durante etapa do Ironman no Texas, nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados