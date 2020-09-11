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Agenda

Manfredo vai agitar a sexta-feira (18) com live musical

A programação também irá contar com apresentação on-line do cantor Frank Aguiar; confira horários e locais das transmissões

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 20:10

Publicado em 

11 set 2020 às 20:10
O artista Manfredo
O artista Manfredo Crédito: Ademir Ribeiro/Reprodução/Instagram @eumanfredo

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Lives Musicais 

Gusttavo Lima e Daniel

ATUALIZAÇÃO: A live dos dois cantores foi adiada para o dia 25 de setembro.  

Adryana Ribeiro & a Rapaziada

Cecitonio Coelho

Às 21h, no perfil no Instagram e Facebook do cantor. Tocando autorais e nacionais. 

Teresa Cristina

Frank Aguiar

Às 18h, no canal no YouTube do cantor. Com a apresentação "Celebrando as Raízes". 

Manfredo

Às 20h, no canal no YouTube do cantor. A live lançará o novo single do músico "O Vórtice". Confira detalhes da apresentação e do lançamento do cantor em matéria do jornalista Pedro Permuy para a Gazeta

Black Alien

Lucas & Felipe

Banda Crazy

Drik Barbosa

Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo no canal no YouTube Sesc São Paulo. 

Péricles

Multicultural

SEMANA #3 CULTURA CONECTA

A Secult ES estará promovendo uma programação cultural a cada semana até dezembro. As atrações são locais e diversas, tendo suas apresentações transmitidas no canal no YouTube e Facebook da Secult e na TVE. Confira os eventos digitais do dia: 

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