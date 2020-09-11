Manfredo vai agitar a sexta-feira (18) com live musical

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Lives Musicais
Gusttavo Lima e Daniel
ATUALIZAÇÃO: A live dos dois cantores foi adiada para o dia 25 de setembro.
Adryana Ribeiro & a Rapaziada
Às 20h, no canal no YouTube da cantora.
Cecitonio Coelho
Às 21h, no perfil no Instagram e Facebook do cantor. Tocando autorais e nacionais.
Teresa Cristina
Frank Aguiar
Às 18h, no canal no YouTube do cantor. Com a apresentação "Celebrando as Raízes".
Manfredo
Às 20h, no canal no YouTube do cantor. A live lançará o novo single do músico "O Vórtice". Confira detalhes da apresentação e do lançamento do cantor em matéria do jornalista Pedro Permuy para a Gazeta.
Black Alien
Às 21h, no canal no YouTube do rapper.
Lucas & Felipe
Às 20h30, no canal no YouTube da dupla.
Banda Crazy
Drik Barbosa
Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo.
Péricles
Às 22h45, no canal no YouTube da BandFM.
Multicultural
SEMANA #3 CULTURA CONECTA
A Secult ES estará promovendo uma programação cultural a cada semana até dezembro. As atrações são locais e diversas, tendo suas apresentações transmitidas no canal no YouTube e Facebook da Secult e na TVE. Confira os eventos digitais do dia: