TER
01
QUA
02
QUI
03
SEX
04
SÁB
05
DOM
06
SEG
07
TER
08
QUA
09
QUI
10
SEX
11
SÁB
12
DOM
13
SEG
14
TER
15
QUA
16
QUI
17
SEX
18
SÁB
19
DOM
20
SEG
21
TER
22
QUA
23
QUI
24
SEX
25
SÁB
26
DOM
27
SEG
28
TER
29
QUA
30
QUI
31

Gustavo Lima

Show do astro sertanejo

Publicado em 18/10/2019 às 17h21
Gusttavo Lima em show no Parque do Povo, no São João 2019 de Campina Grande. Crédito: Emanuel Tadeu/Medow Entertainment/Divulgação
Gusttavo Lima em show no Parque do Povo, no São João 2019 de Campina Grande. Crédito: Emanuel Tadeu/Medow Entertainment/Divulgação

Quando?

Sexta (18), às 21h

Onde?

Planeta Mix Linhares, Parque de Exposição Linhares.

Quanto?

R$ 55 (pista/ meia, 1° lote); R$ 175 (open bar/ 2° lote) e R$ 315 (premium, 2° lote) - Venda no site www.ticketpremium.com.br

A Gazeta integra o

Saiba mais

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.