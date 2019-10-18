Gustavo Lima

Este vídeo pode te interessar
Quando?
Sexta (18), às 21h
Onde?
Planeta Mix Linhares, Parque de Exposição Linhares.
Quanto?
R$ 55 (pista/ meia, 1° lote); R$ 175 (open bar/ 2° lote) e R$ 315 (premium, 2° lote) - Venda no site www.ticketpremium.com.br
