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Show

Gustavo Lima

Show do astro sertanejo

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 17:21

Publicado em 

18 out 2019 às 17:21
Gusttavo Lima em show no Parque do Povo, no São João 2019 de Campina Grande Crédito: Emanuel Tadeu/Medow Entertainment/Divulgação

Quando?

Sexta (18), às 21h

Onde?

Planeta Mix Linhares, Parque de Exposição Linhares.

Quanto?

R$ 55 (pista/ meia, 1° lote); R$ 175 (open bar/ 2° lote) e R$ 315 (premium, 2° lote) - Venda no site www.ticketpremium.com.br

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