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Gravação de DVD do Bom Gosto neste domingo (22/09)

Publicado em 

13 set 2019 às 20:43

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 20:43

SHOW
Verão de Booa
Gravação do DVD do Bom Gosto com participação de Turma do Pagode, Péricles, É o Tchan, Xande de Pilares e Funk Samba Club. Às 16h. Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 100 (meia/ 5º lote); R$ 200 (inteira/ 5º lote). Informações: (27) 99923-8119. Assinantes de A GAZETA têm 60% de desconto na compra do ingresso.
Bom Gosto Crédito: Rodrigo Kunstmann da Cruz
CONCERTO
A Era Clássica
Série Concertos Itinerantes. Às 19h. Paróquia Nossa Senhora da Consolação. Av. Jones dos Santos Neves, 6, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita.
FESTIVAL
2ª Festa da Cana e do Mel
Com João Filipe & Rafael e Alemão do Forró. Às 18h30. Área de Eventos. Viana Sede, Viana. Entrada gratuita. Informações: (27) 2124-6706.
O cantor Alemão do Forró Crédito: Dalton Binow
2º Encontro de Antigos de Domingos Martins
Com DJ Gums, danças e músicas folclóricas, e as bandas Éden Rock no Acordeon e Fild. Às 10h. Praça Dr. Arthur Gerhardt, Centro, Domingos Martins. Entrada gratuita.
BALADA
Barrerito Chopperia
Domingo Roda de Samba com Clube do Samba, Breno & Bernardo e DJ Gabriel Pratti. Às 17h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: gratuito (até 18h); R$ 20 (após 18h). Informações: (27) 99810-4312.
Barlavento Beach Bar & Lounge
Com Victor Kill. Às 18h. K1, Av. Dante Michelini, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 15.
Vitrine Music Bar
Um Domingo Lindo, com Grupo Freelance, Garotos da Praia, Rabannada DJ e DJ Marcio Santos. Às 18h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 20h); R$ 20 (sem lista ou após 20h). Informações: (27) 99950-1515.
FESTA
Sarau da Barão
Especial Gonzaguinha. Às 10h. Thelema. Rua Gama Rosa, 65, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3024-6533.
MÚSICA AO VIVO
Marcus Macedo
Variado. Às 13h. Bar dos Compadres. Av. Cel. Pedro Maia de Carvalho, 33, Parque das Gaivotas, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3072-3531.
Pedro Costa
Às 21h. Bar Abertura Jardim da Penha. Av. Anísio Fernandes Coelho, 89, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 6,90. Informações: (27) 3062-0390.
TEATRO
Master Class
Com Christiane Torloni, como Maria Callas. Às 18h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: R$ 50 (meia); R$ 100 (inteira). Informações: (27) 3376-0933.
Christiane Torloni Crédito: Marcos Mesquita
Rubem Braga – A Vida Em Voz Alta
Peça com José Augusto Loureiro. Às 18h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (27)3376-0933. 
Rubem Braga: A Vida Em Voz Alta Crédito: Leekyung Kim

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