Gelato Free - Bacio di Latte

Quando?
Sexta (18), das 10h às 17h.
Onde?
- Shopping Vitória: Av. Américo Buaiz, 200 ; Shopping Vila Velha: Av. Luciano das Neves, 2.418 ; Shopping Praia da Costa: Av. Doutor Olívio Lira, 353
Quanto?
gratuito
Publicado em
Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 15:54
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