Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sorvete

Gelato Free - Bacio di Latte

Distribuição de sorvete nas lojas Bacio di Latte no ES

Publicado em 

18 out 2019 às 15:54

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 15:54

Quando?

Sexta (18), das 10h às 17h.

Onde?

- Shopping Vitória: Av. Américo Buaiz, 200 ; Shopping Vila Velha: Av. Luciano das Neves, 2.418 ; Shopping Praia da Costa: Av. Doutor Olívio Lira, 353

Quanto?

gratuito

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mulher usando protetor solar em bastão
Protetor solar em bastão: veja os pontos de atenção ao usar
Imagem de destaque
Cesky terrier: conheça as características dessa raça de cachorro 
Homem é baleado durante ataque a tiros na Praça do Hi-Fi, em Vitória
Homem é baleado ao tentar proteger companheira de tiros em praça de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados