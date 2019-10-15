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Geh Santos se apresenta no Masterplace Mall na terça (15/10)

O cantor leva repertório variado, com clássicos da MPB, Pop Rock Nacional e muito Sertanejo

Publicado em 15 de Outubro de 2019 às 11:16

Publicado em 

15 out 2019 às 11:16

Quando?

Dia 15 de outubro de 2019, terça, às 18h.

Onde?

Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória.

Quanto?

Entrada gratuita.

Informações:

(27) 3019-6336.

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