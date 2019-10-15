Geh Santos se apresenta no Masterplace Mall na terça (15/10)

Quando?
Dia 15 de outubro de 2019, terça, às 18h.
Onde?
Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória.
Quanto?
Entrada gratuita.
Informações:
(27) 3019-6336.
Publicado em 15 de Outubro de 2019 às 11:16
Publicado em
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