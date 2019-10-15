TER
01
QUA
02
QUI
03
SEX
04
SÁB
05
DOM
06
SEG
07
TER
08
QUA
09
QUI
10
SEX
11
SÁB
12
DOM
13
SEG
14
TER
15
QUA
16
QUI
17
SEX
18
SÁB
19
DOM
20
SEG
21
TER
22
QUA
23
QUI
24
SEX
25
SÁB
26
DOM
27
SEG
28
TER
29
QUA
30
QUI
31

Forró e rock no final de semana do Correria (17 a 20/10)

Forró na quinta, com Bentivi, e na sexta, com Janayna Pereira, festa de Halloween, no sábado, e hardcore com entrada gratuita no domingo são os destaques da casa em Itaparica

Publicado em 15/10/2019 às 14h49
Atualizado em 15/10/2019 às 14h49
Janayna Pereira, ex-vocalista da banda Bicho de Pé, se apresenta na sexta (18). Crédito: Neube Neto
Janayna Pereira, ex-vocalista da banda Bicho de Pé, se apresenta na sexta (18). Crédito: Neube Neto

O Correria Music Bar fica na Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.

Quinta, 17/10, às 21h.

Atração:

"Forró do Correria", com Bemtivi.

Quanto?

R$ 5 (até 23h); R$ 10 (após 23h).

Sexta, 18/10, às 22h.

Atrações:

1º Baile Delas, com Janayna Pereira (SP) e participações de Bárbara Greco (ES) e Amanda Requião (BA). 

Quanto?

R$ 15 (100 primeiros); R$ 20 (após os 100).

Sábado, 19/10, às 21h.

Atração:

Halloween do Correria 2019, com as bandas Manos Crazy, Luto e Tahoma.

Quanto?

Entrada gratuita (fantasiados); R$ 15 (até 23h/ sem fantasia); R$ 20 (após 23h/ sem fantasia).

Domingo, 20/10, às 17h.

Atrações:

Domingo Hardcore, com Ato Nato, Bio Caos, Outras velharias, Pão com pâncreas, Tarde mais densa e WANE.

Quanto?

Entrada gratuita.

A Gazeta integra o

Saiba mais
Vila Velha forró

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.