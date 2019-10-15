Forró e rock no final de semana do Correria (17 a 20/10)

O Correria Music Bar fica na Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.
Quinta, 17/10, às 21h.
Atração:
"Forró do Correria", com Bemtivi.
Quanto?
R$ 5 (até 23h); R$ 10 (após 23h).
Sexta, 18/10, às 22h.
Atrações:
1º Baile Delas, com Janayna Pereira (SP) e participações de Bárbara Greco (ES) e Amanda Requião (BA).
Quanto?
R$ 15 (100 primeiros); R$ 20 (após os 100).
Sábado, 19/10, às 21h.
Atração:
Halloween do Correria 2019, com as bandas Manos Crazy, Luto e Tahoma.
Quanto?
Entrada gratuita (fantasiados); R$ 15 (até 23h/ sem fantasia); R$ 20 (após 23h/ sem fantasia).
Domingo, 20/10, às 17h.
Atrações:
Domingo Hardcore, com Ato Nato, Bio Caos, Outras velharias, Pão com pâncreas, Tarde mais densa e WANE.
Quanto?
Entrada gratuita.
