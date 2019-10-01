Forró do Rosa no Correria nesta sexta (04/10)

Este vídeo pode te interessar
Quando?
Dia 4 de outubro de 2019, sexta, às 22h.
Onde?
Correria Music Bar. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Quanto?
R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h).
Informações:
(27) 98116-3325.
