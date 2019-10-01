TER
Forró do Rosa no Correria nesta sexta (04/10)

Festa será especial em comemoração ao Outubro Rosa e terá o Trio Clandestino com convidados

Publicado em 01/10/2019 às 14h31
Atualizado em 01/10/2019 às 14h32
Trio Clandestino. Crédito: Maria Eduarda Bersot
Trio Clandestino. Crédito: Maria Eduarda Bersot

Quando?

Dia 4 de outubro de 2019, sexta, às 22h.

Onde?

Correria Music Bar. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.

Quanto?

R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h).

Informações:

(27) 98116-3325.

