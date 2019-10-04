TER
Final de semana na Bolt (04 a 05/10)

Com muito pop e indie as festas da Bolt vão animar a Rua da Lama

Publicado em 04/10/2019 às 13h45
Atualizado em 04/10/2019 às 15h15
Bolt. Crédito: Página Oficial Bolt Antimofo
A Bolt fica na Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha em Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

No puedo (Karaokê do Bolt)

Quando?

Dia 4 de outubro de 2019, sexta, às 23h.

Estilos musicais?

Indie, Pop, Rock, Emo e Hits 2000.

Quanto?

R$ 10 (lista promocional até 0h); R$ 15 (noite toda).

Beat5

Quando?

Dia 5 de outubro de 2019, sábado, às 23h.

Estilos musicais?

Pop, Mashup, Pop Br, Eletro.

Quanto?

R$ 15(lista promocional até 1h); R$ 20 (noite toda).

