Final de semana na Bolt (04 a 05/10)

A Bolt fica na Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha em Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
No puedo (Karaokê do Bolt)
Quando?
Dia 4 de outubro de 2019, sexta, às 23h.
Estilos musicais?
Indie, Pop, Rock, Emo e Hits 2000.
Quanto?
R$ 10 (lista promocional até 0h); R$ 15 (noite toda).
Beat5
Quando?
Dia 5 de outubro de 2019, sábado, às 23h.
Estilos musicais?
Pop, Mashup, Pop Br, Eletro.
Quanto?
R$ 15(lista promocional até 1h); R$ 20 (noite toda).
