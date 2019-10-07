TER
01
QUA
02
QUI
03
SEX
04
SÁB
05
DOM
06
SEG
07
TER
08
QUA
09
QUI
10
SEX
11
SÁB
12
DOM
13
SEG
14
TER
15
QUA
16
QUI
17
SEX
18
SÁB
19
DOM
20
SEG
21
TER
22
QUA
23
QUI
24
SEX
25
SÁB
26
DOM
27
SEG
28
TER
29
QUA
30
QUI
31

Final de semana do Wood's Vitória (11 e 12/10)

Festa com arrecadação de brinquedos para crianças carentes na sexta é o destaque da casa, que terá shows com sertanejos nos dois dias

Publicado em 07/10/2019 às 15h49
Atualizado em 07/10/2019 às 15h49
A dupla Breno e Bernardo faz show na sexta (11) no Wood's Vitória. Crédito: Rafael Nick
A dupla Breno e Bernardo faz show na sexta (11) no Wood's Vitória. Crédito: Rafael Nick

O Wood's Vitória fica na Avenida Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 99889-0278.

Sexta, 11/10, às 23h.

Atrações:

Social Woods, com Breno & Bernardo, Alan Venturin, Bruna Lima, Manoel Jr., Michele Freire e Bruno Fischer.

Quanto?

R$ 40.

Sábado, 12/10, às 23h.

Atrações

Manoel Jr., João Victor & Vinícius e DJ Bruno Fischer.

Quanto?

R$ 40.

A Gazeta integra o

Saiba mais

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.