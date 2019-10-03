TER
Final de semana do Vitrine Music Bar (04 a 06/10)

Baladas sexta e sábado e pagode no domingo vão animar casa de festas da Praia da Costa

Publicado em 03/10/2019 às 13h50
Atualizado em 03/10/2019 às 13h50
Grupo Freelance é a atração do domingo no Vitrine. Crédito: Rafael Nick
O Vitrine Music Bar fica Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99705-1616.

"Seeexta!", na sexta (04/10), às 22h.

Atrações:

Jean Du Pcb, Pele Morena e DJ Marcio Santos.

Quanto?

R$ 10 (lista até 23h); R$ 15 (lista até 0h); R$ 25 (após 0h).

"Balada Vitrine", no sábado (05/10), às 22h.

Atrações:

Rony & Ricy, Felipe Ribeiro e DJ Marcio Santos.

Quanto?

R$ 10 (lista até 23h); R$ 15 (lista até 0h); R$ 25 (após 0h).

"Um Domingo Lindo", no domingo (06/10), às 18h.

Atrações:

Freelance, Jongô, Bero Costa e DJ Marcio Santos.

Quanto?

R$ 10 (lista até 20h); R$ 20 (após 20h).

