Final de semana do Vitrine Music Bar (04 a 06/10)

O Vitrine Music Bar fica Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99705-1616.
"Seeexta!", na sexta (04/10), às 22h.
Atrações:
Jean Du Pcb, Pele Morena e DJ Marcio Santos.
Quanto?
R$ 10 (lista até 23h); R$ 15 (lista até 0h); R$ 25 (após 0h).
"Balada Vitrine", no sábado (05/10), às 22h.
Atrações:
Rony & Ricy, Felipe Ribeiro e DJ Marcio Santos.
Quanto?
R$ 10 (lista até 23h); R$ 15 (lista até 0h); R$ 25 (após 0h).
"Um Domingo Lindo", no domingo (06/10), às 18h.
Atrações:
Freelance, Jongô, Bero Costa e DJ Marcio Santos.
Quanto?
R$ 10 (lista até 20h); R$ 20 (após 20h).
