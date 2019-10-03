Final de semana do Barrerito (04 a 06/10) com pagode, samba e funk

O Barrerito Chopperia fica na Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Informações: (27) 99810-4312.
Sexta da Baladinha
Quando?
Dia 4 de outubro de 2019, sexta, às 19h.
Atrações:
Projeto Junto e Misturado (Samba Jr. e SambAdm) e Thayana Oliver
Quanto?
R$ 10.
Sábado da Brahma
Quando?
Dia 5 de outubro de 2019, sábado, às 19h.
Atrações:
Richard Viana e Alan Venturin.
Quanto?
Gratuito (até 21h); R$ 15 (após 21h).
Rock da Tarde
Quando?
Dia 6 de outubro de 2019, domingo, às 17h
Atrações:
Samba da Getúlio (SDG), Breno & Bernardo, DJ Gabriel Pratti e DJ Cabeça do MDG.
Quanto?
Gratuito (até 18h); R$ 20 (após 18h).
