Final de semana do Barrerito (04 a 06/10) com pagode, samba e funk

Festas com Projeto Junto e Misturado, Alan Venturin e Breno & Bernardo vão animar Campo Grande

Publicado em 03/10/2019 às 16h09
Atualizado em 03/10/2019 às 16h10
Breno e Bernardo se apresentam no domingo como parte da festa "Rock da Tarde". Crédito: Rafael Nick
Barrerito Chopperia fica na Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Informações: (27) 99810-4312.

Sexta da Baladinha

Quando?

Dia 4 de outubro de 2019, sexta, às 19h.

Atrações:

Projeto Junto e Misturado (Samba Jr. e SambAdm) e Thayana Oliver

Quanto?

R$ 10.

Sábado da Brahma

Quando?

Dia 5 de outubro de 2019, sábado, às 19h.

Atrações:

Richard Viana e Alan Venturin.

Quanto?

Gratuito (até 21h); R$ 15 (após 21h).

Rock da Tarde

Quando?

Dia 6 de outubro de 2019, domingo, às 17h

Atrações:

Samba da Getúlio (SDG), Breno & Bernardo, DJ Gabriel Pratti e DJ Cabeça do MDG.

Quanto?

Gratuito (até 18h); R$ 20 (após 18h).

