Final de semana do Barlavento (04 a 06/10)

O Barlavento Beach Bar & Lounge fica na K1, Av. Dante Michelini, Jardim da Penha, Vitória.
Sexta, 4/10, às 22h.
Atração:
Jess Benevides.
Quanto?
R$ 20.
Sábado, 05/10, às 21h
Atrações:
Mahat e Guga Prates.
Quanto?
R$ 20.
Domingo, 06/10, às 16h
Atrações:
"Sunday Sessions", com Jeff Ueda, Brunelli, The Doctor.
Quanto?
R$ 20.
