Final de semana (4 a 6/10) do Rooftop tem música e lançamento de EP

O Rooftop da Praia fica na Rua Joaquim Lírio, 820/ cobertura, Praia do Canto, Vitória.
Sexta, 4/10, às 18h.
Atrações:
DJs Victor Kill, Phill, Monia e Nith.
Quanto?
Entrada gratuita (até 20h/ lista); R$ 20 (lista/ após 20h); R$ 30 (sem lista/ após 20h).
Sábado, 5/10, às 17h.
Atrações:
Claudio Boca e os DJs Victor Kill e Penelope.
Quanto?
Entrada gratuita (até 20h/ lista); R$ 20 (lista/ após 20h); R$ 30 (sem lista/ após 20h).
Domingo, 6/10, às 17h.
Atrações:
Com shows de Guto, Samba Rei e lançamento do novo EP do Som de Fogueira.
Quanto?
R$ 20 (lista/ após 20h); R$ 30 (sem lista/ após 20h).
