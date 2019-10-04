TER
01
QUA
02
QUI
03
SEX
04
SÁB
05
DOM
06
SEG
07
TER
08
QUA
09
QUI
10
SEX
11
SÁB
12
DOM
13
SEG
14
TER
15
QUA
16
QUI
17
SEX
18
SÁB
19
DOM
20
SEG
21
TER
22
QUA
23
QUI
24
SEX
25
SÁB
26
DOM
27
SEG
28
TER
29
QUA
30
QUI
31

Final de semana (4 a 6/10) do Rooftop tem música e lançamento de EP

Programação do Rooftop da Praia conta com música eletrônica na sexta, apresentação ao vivo no sábado e lançamento do EP do Som de Fogueira no domingo; confira

Publicado em 04/10/2019 às 13h58
Atualizado em 04/10/2019 às 14h29
Som de Fogueira. Crédito: Cypriano
Som de Fogueira. Crédito: Cypriano

O Rooftop da Praia fica na Rua Joaquim Lírio, 820/ cobertura, Praia do Canto, Vitória. 

Sexta, 4/10, às 18h.

Atrações:

DJs Victor Kill, Phill, Monia e Nith.

Quanto?

Entrada gratuita (até 20h/ lista); R$ 20 (lista/ após 20h); R$ 30 (sem lista/ após 20h).

Sábado, 5/10, às 17h.

Atrações:

Claudio Boca e os DJs Victor Kill e Penelope.

Quanto?

Entrada gratuita (até 20h/ lista); R$ 20 (lista/ após 20h); R$ 30 (sem lista/ após 20h).

Domingo, 6/10, às 17h.

Atrações:

Com shows de Guto, Samba Rei e lançamento do novo EP do Som de Fogueira.

Quanto?

R$ 20 (lista/ após 20h); R$ 30 (sem lista/ após 20h).

A Gazeta integra o

Saiba mais

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.