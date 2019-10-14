Final de semana (17 a 19/10) com muita música no Hangar

O Hangar Gastrobar fica na Av. Brauna, 1168, Colina de Laranjeiras, Serra. Informações: (27) 99274-3949.
Quinta, 17/10, às 20h.
Atrações:
"Festeja Hangar", com Banda Comichão, Filipe Fantin, Rony e Ricy, Alan Venturin, Alex Campanha e DJ Malini.
Quanto?
R$ 15.
Sexta, 18/10, às 20h.
Atração:
"Mentirinha a Festa", com Breno & Caio Cesar, Luiz Lemos, Rony & Ricy, Ravely, Breno & Bernardo e DJ Malini.
Quanto?
R$ 25.
Sábado, 19/10, às 20h.
Atrações:
Com Glauco, Alex Campanha, Felipe Ribeiro e DJ Malini
Quanto?
R$ 20.
