Final de semana (17 a 19/10) com muita música no Hangar

Casa na Serra recebe festas de quinta a sábado com shows de Comichão, Breno & Caio Cesar, e muito mais; confira

Publicado em 14/10/2019 às 16h43
Atualizado em 16/10/2019 às 14h45
Banda Comichão se apresenta na quinta (17). Crédito: Marcella Neitzel
O Hangar Gastrobar fica na Av. Brauna, 1168, Colina de Laranjeiras, Serra. Informações: (27) 99274-3949.

Quinta, 17/10, às 20h.

Atrações:

"Festeja Hangar", com Banda Comichão, Filipe Fantin, Rony e Ricy, Alan Venturin, Alex Campanha e DJ Malini.

Quanto?

R$ 15.

Sexta, 18/10, às 20h.

Atração:

"Mentirinha a Festa", com Breno & Caio Cesar, Luiz Lemos, Rony & Ricy, Ravely, Breno & Bernardo e DJ Malini. 

Quanto?

R$ 25.

Sábado, 19/10, às 20h.

Atrações:

Com Glauco, Alex Campanha, Felipe Ribeiro e DJ Malini

Quanto?

R$ 20.

