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Filó Machado Sexteto participa de festival digital na quinta-feira (15/04)

A programação também contará com espetáculos virtuais de teatro, como "As Mariposas", com dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 18:14

Publicado em 

09 abr 2021 às 18:14

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

MÚSICA

Festival SP Choro in Jazz

O evento com início na quinta-feira (15) vai até o dia 18 de abril, reunindo 22 instrumentistas paulistas de destaque no jazz, choro e MPB. Suas transmissões irão ocorrer no canal no YouTube do evento.  O primeiro dia conta com abertura de Filó Machado e Sexteto.

Live Ferna

O pianista Ferna apresenta show virtual, às 20h, em seu canal no YouTube. A live será a estreia do canal, sendo ambientada no Casarão dos Violinos, no Distrito de João Neiva. O local escolhido era uma luteria, espaço para fabricação e conserto de instrumentos de cordas friccionadas, mas hoje é um ambiente que pode ser alugado para apresentações e confraternizações. Acompanhando o músico que também comandará a voz estarão: Henrique Mattiuzzi (contrabaixo); Guilherme Cavassa (guitarra); e  Laio Masruha (bateria). 

TEATRO

As Mariposas

O espetáculo virtual tem dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0, R$ 10. Venda: no site Sympla. Temporada: 19 de fevereiro a 25 de abril, todas as quintas, sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h.

A Poderosa Sou Eu

Espetáculo de stand-up comedy com Leila Navarro. Suas transmissões ocorrem do dia 14 a 25 de abril, de quarta a domingo, sempre às 21h. A plataforma em que o espetáculo será exibido é o YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 0 a R$ 100. Venda: no site Sympla.

Cavalos em Campos Virtual

O monólogo virtual conta com a atuação de Alexandre Paz e direção de Nina da Costa Reis. Suas transmissões ocorrem nos dias 13, 14, 15, 20, 21 e 22 de abril, às 19h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Venda: no site Sympla.

Novo (A)Normal

Espetáculo interativo virtual com transmissão de 30 de março a 29 de abril, terças e quintas, às 21h 22h. Ele é exibido no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser adquiridos no site Sympla. Duração: 45 minutos. Classificação: 16 anos.

A Revolução das Mulheres

Espetáculo virtual com direção de Vanessa Corina e dez atrizes em cena. Suas transmissões ocorrem de 15 a 25 de abril, de quinta a domingo, às 21h. A plataforma da atração é o Zoom, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla.

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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