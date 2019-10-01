Festival de Música sem Fronteiras de terça à quinta (01 a 03/10)

Acontece de 1º a 3 de outubro, no Teatro Glória, a primeira edição do “Festival de Música sem Fronteiras”, uma realização da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames). Serão três dias de encontros musicais, reunindo artistas de várias vertentes, do Erudito à Música Popular, passando pelo Jazz, World Music, ritmos africanos, e música de câmara.
O Festival de Música sem Fronteiras terá a participação de artistas locais dividindo o palco com atrações de outras localidades, como o saxofonista, compositor, maestro e arranjador Letieres Leite (SP), o quarteto Quatro a Zero (SP) e o pianista norte-americano radicado no Brasil, Cliff Korman. Já o time capixaba conta com o Baobab Trio, o sexteto Orizzonti, a Banda Sinfônica da Fames e a Orquestra Sinfônica da Fames (Osfa).
Quando?
Do dia 1º, terça, ao dia 3 de outubro de 2019, quinta, a partir das 20h.
Onde?
Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Atrações:
Terça, dia 1º: Baobab Trio e Cliff Korman Trio. Quarta, dia 2: Quatro a Zero & Orquestra Sinfônica da Fames. Quinta, dia 3: Orizzonti convida Letieres Leite + Banda Sinfônica da Fames.
Quanto?
Terça e quarta: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Quinta: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira).
Informações:
(27) 3232-4750.
