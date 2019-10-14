Festival de Jazz Marien Calixte na sexta e sábado (18 e 19/10)

Está chegando a hora! É nesta sexta e sábado, dias 18 e 19 de outubro, que acontece a primeira edição do Marien Calixte Jazz Music Festival. O evento gratuito, exclusivo de música instrumental, prestará homenagem ao jornalista, artista plástico e radialista Marien Calixte, figura histórica da cultura do Espírito Santo. As apresentações serão na Praça Therezinha Grecchi, no Bairro República.
O Festival é uma grande homenagem a Marien Calixte, icônico trabalhador cultural que atuou no jornalismo, na rádio, literatura, pintura e na música, especialmente no Jazz. Ele comandou um programa de rádio por 52 anos ininterruptos, chamado “O Som do Jazz”, que foi reconhecido como o mais antigo programa latino-americano de jazz no ar ininterruptamente.
A programação mesclará nomes consagrados da música instrumental brasileira com novos protagonistas do jazz nacional. O festival ainda contará com intervenções músicas realizadas pela Malê Dixieland, comandada pelo Maestro Eduardo Lucas durante os dois dias do evento.
Quando?
Dias 18 e 19 de outubro de 2019, sexta e sábado, sempre a partir das 18h.
Atrações:
Sexta: Banda da Polícia Militar (Repertório Infantil), Tocata Brass (ES), Duo Finlândia (SP/ARG) e Afonso Abreu Trio com participação de Colibri (ES). Sábado: Batida Diferente (ES) com participação de Joyce Rodrigues (Repertório Infantil), Alexandre Borges Quinteto (ES), Jonathan Ferr (RJ), Hermeto Pascoal e Grupo.
Onde?
Praça Therezinha Grecchi. Avenida Pres. Costa e Silva, República, Vitória.
Quanto?
Aberto ao público.
