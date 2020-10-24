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Agenda

Festival da Baleia 2020 ocorrerá on-line no dia 1° de novembro

O evento digital contará com a participação de Amaro Lima, Renato Casanova e Fred Nery; confira a agenda

Publicado em 

23 out 2020 às 21:58

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 21:58

O cantor Amaro Lima
O cantor Amaro Lima Crédito: Raul Marques

Lives Musicais

Festival da Baleia 2020

Às 19h, no Instagram e canal no YouTube dos Amigos da Jubarte. Amaro Lima, Renato Casanova e Fred Nery irão tocar nessa live simbólica de fechamento da temporada turística de observação das baleias.

Festival Conexões Urbanas Femininas - Impressões Femininas na Cultura de Rua

O último dia do evento digital contará com DJ sets na Twitch de cada uma das atrações, confira a programação: 

Teatro

Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória 2020

Com programação que teve início no dia 27 de outubro e seguirá até 4 de novembro, o festival conta com peças gravadas e ao vivo, além de bate-papos e oficinas. Confira a agenda do dia, que será transmitida no canal no YouTube e Facebook do evento. Além disso, é possível acessar as atrações no Zoom, fazendo sua inscrição gratuitamente em cada umas delas no site Sympla

Infantil

“Hora da Diversão” especial de Dia das Bruxas

O espetáculo chega em seu terceiro episódio trazendo teatro, música e brincadeiras para a criança. Ele irá ocorrer às 16h, no Facebook do projeto Diversão em Cena e no Canal no YouTube da Arcelor Mittal. A apresentação é livre em sua classificação indicativa, mas apenas crianças de 8 a 12 anos poderão se inscrever para participar da parte interativa (brincadeiras ao vivo) no link, até o dia 31 de outubro. 

Cinema

Mostras Cine.Ema e Cine.Eminha

O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto  4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha. 

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