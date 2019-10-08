Festas no Liverpub Vitória de quinta a sábado (10 a 12/10)

O Liverpub Vitória fica na Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.
Quinta, 10/10, às 20h.
Atração:
Karaokê Liverpub - Edição Especial Super Pop.
Quanto?
R$ 5 (até 21h); R$ 15 (após 21h).
Sexta, 11/10, às 21h.
Atração:
Tributo ao Pink Floyd - Especial 40 anos do disco "The Wall", com a banda Pulse.
Quanto?
R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h).
Sábado, 12/10, às 21h.
Atração:
Especial Surf Music Anos 80, com a banda Sheep & Parafina.
Quanto?
R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h).