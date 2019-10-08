Baladas

Festas no Liverpub Vitória de quinta a sábado (10 a 12/10)

Karaokê, homenagem a Pink Floyd e especial de surf music dos anos 80 animam a casa no Triângulo

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 15:50

Sheep & Parafina Crédito: Vai Vendo Assessoria Digital
O Liverpub Vitória fica na Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.

Quinta, 10/10, às 20h.

Atração:

Karaokê Liverpub - Edição Especial Super Pop.

Quanto?

R$ 5 (até 21h); R$ 15 (após 21h).

Sexta, 11/10, às 21h.

Atração:

Tributo ao Pink Floyd - Especial 40 anos do disco "The Wall", com a banda Pulse.

Quanto?

R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h).

Sábado, 12/10, às 21h.

Atração:

Especial Surf Music Anos 80, com a banda Sheep & Parafina.

Quanto?

R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h).

