Festas no final de semana (18 a 20/10) do Vitrine Music Bar

O Vitrine Music Bar fica na Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99705-1616.
Sexta, 18/10, às 22h.
O quê?
"Sexta Intenções!", com Cantor Sué, LC do TB, Gabriel Pratti, Jean Du Pcb, Garotos da Praia e DJ Marcio Santos.
Quanto?
R$ 10 (lista até 23h); R$ 15 (lista até 0h); R$ 25 (sem lista ou após 0h).
Sábado, 19/10, às 22h.
O quê?
"Balada Vitrine", com Dione & Thiago, Allan Vieira e DJ Marcio Santos.
Quanto?
R$ 10 (lista até 23h); R$ 15 (lista até 0h); R$ 25 (sem lista ou após 0h).
Domingo, 20/10, às 18h.
Este vídeo pode te interessar
O quê?
"Um Domingo Lindo", Grupo Freelance, Garotos da Praia, DJ Alec e DJ Marcio Santos.
Quanto?
R$ 10 (lista até 20h); R$ 20 (sem lista ou após 20h).
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.