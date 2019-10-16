TER
01
QUA
02
QUI
03
SEX
04
SÁB
05
DOM
06
SEG
07
TER
08
QUA
09
QUI
10
SEX
11
SÁB
12
DOM
13
SEG
14
TER
15
QUA
16
QUI
17
SEX
18
SÁB
19
DOM
20
SEG
21
TER
22
QUA
23
QUI
24
SEX
25
SÁB
26
DOM
27
SEG
28
TER
29
QUA
30
QUI
31

Festas do final de semana (17 a 20/10) do Rooftop da Praia

Forró, na quinta, Noite Manimal, no sábado, e pagode, no domingo, são os destaques do rooftop no Triângulo

Publicado em 16/10/2019 às 13h01
Atualizado em 16/10/2019 às 13h01
Rooftop da Praia. Crédito: Monique Janutt
Rooftop da Praia. Crédito: Monique Janutt

O Rooftop da Praia fica na Rua Joaquim Lírio, 820/ cobertura, Praia do Canto, Vitória.

Quinta, 17/10, às 20h.

O quê?

Quinta do Forró, com Mafuá, Forrozinho Retrô e Black do Acordeon.

Quanto?

R$ 15 (até 22h); R$ 20 (após 22h).

Sexta, 18/10, às 18h.

O quê?

Com os Adria Beloti , Phill e Manoel.

Quanto?

Entrada gratuita (lista até 20h); R$ 20 (lista após 20h); R$ 30 (sem lista após 20h).

Sábado, 19/10, às 17h.

O quê?

Com Noite Manimal , Mark Dias e Leandro Netto.

Quanto?

Entrada gratuita (lista até 20h); R$ 20 (lista após 20h); R$ 30 (sem lista após 20h).

Domingo, 20/10, às 17h.

O quê?

Com Samba Rei, Leandro Netto e Axé Raiz.

Quanto?

R$ 20 (lista após 20h); R$ 30 (sem lista após 20h).

A Gazeta integra o

Saiba mais

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.