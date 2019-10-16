Festas do final de semana (17 a 20/10) do Rooftop da Praia

Rooftop da Praia. Crédito: Monique Janutt

O Rooftop da Praia fica na Rua Joaquim Lírio, 820/ cobertura, Praia do Canto, Vitória.

Quinta, 17/10, às 20h.

O quê?

Quinta do Forró, com Mafuá, Forrozinho Retrô e Black do Acordeon.

Quanto?

R$ 15 (até 22h); R$ 20 (após 22h).

Sexta, 18/10, às 18h.

O quê?

Com os Adria Beloti , Phill e Manoel.

Quanto?

Entrada gratuita (lista até 20h); R$ 20 (lista após 20h); R$ 30 (sem lista após 20h).

Sábado, 19/10, às 17h.

O quê?

Com Noite Manimal , Mark Dias e Leandro Netto.

Quanto?

Entrada gratuita (lista até 20h); R$ 20 (lista após 20h); R$ 30 (sem lista após 20h).

Domingo, 20/10, às 17h.

O quê?

Com Samba Rei, Leandro Netto e Axé Raiz.

Quanto?

R$ 20 (lista após 20h); R$ 30 (sem lista após 20h).

