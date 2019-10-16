Festas do final de semana (17 a 20/10) do Rooftop da Praia

O Rooftop da Praia fica na Rua Joaquim Lírio, 820/ cobertura, Praia do Canto, Vitória.
Quinta, 17/10, às 20h.
O quê?
Quinta do Forró, com Mafuá, Forrozinho Retrô e Black do Acordeon.
Quanto?
R$ 15 (até 22h); R$ 20 (após 22h).
Sexta, 18/10, às 18h.
O quê?
Com os Adria Beloti , Phill e Manoel.
Quanto?
Entrada gratuita (lista até 20h); R$ 20 (lista após 20h); R$ 30 (sem lista após 20h).
Sábado, 19/10, às 17h.
O quê?
Com Noite Manimal , Mark Dias e Leandro Netto.
Quanto?
Entrada gratuita (lista até 20h); R$ 20 (lista após 20h); R$ 30 (sem lista após 20h).
Domingo, 20/10, às 17h.
O quê?
Com Samba Rei, Leandro Netto e Axé Raiz.
Quanto?
R$ 20 (lista após 20h); R$ 30 (sem lista após 20h).
