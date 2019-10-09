Festas do final de semana (11 a 13/10) do Rooftop da Praia

O Rooftop da Praia fica na Rua Joaquim Lírio, 820/ cobertura, Praia do Canto, Vitória.
Sexta, 11/10, às 18h.
Atrações:
Guga Prates, Mahat, Rodrigo CX e Izzi.
Quanto?
Entrada gratuita (lista até 20h); R$ 20 (lista/ após 20h); R$ 30 (sem lista/ após 20h).
Sábado, 12/10, às 17h.
Atrações:
Guga Prates, Banda 027, Luciano Valença.
Quanto?
Entrada gratuita (lista até 20h); R$ 20 (lista/ após 20h); R$ 30 (sem lista/ após 20h).
Domingo, 13/10, às 17h.
Atrações:
Samba Rei e Leandro Netto.
Quanto?
R$ 20 (lista/ após 20h); R$ 30 (sem lista/ após 20h).
