Festas com sertanejo no final de semana (17 a 19/10) no Wanted Pub

O Wanted Pub fica na Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99824-0486.
Quinta, 17/10, às 22h.
O quê?
“TBT – The Best Thursday”, com Italo Cosvosk, Rômulo Aranttes e DJ Bruno Mooneyhan (RN).
Quanto?
R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h).
Sexta, 18/10, às 22h.
O quê?
“Toca o Berrante Aê – Especial 2 anos de carreira de Rayanne Meira”, com Rayanne Meira e Léo Lima.
Quanto?
R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h).
Sábado, 19/10, às 22h.
O quê?
“Noite do Chapéu”, com Viviane Miranda e Rickson Maioli.
Quanto?
R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h).
