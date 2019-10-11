Festas animam o final de semana (11 a 13/10) do Barlavento

O Barlavento Beach Bar & Lounge fica no K1, Avenida Dante Michelini, Jardim da Penha, Vitória.
Sexta, 11/10, às 22h.
Atrações:
DJ Léo Santos.
Quanto?
R$ 20.
Sábado, 12/10, às 17h.
Atrações:
DJs Mahat e Adriana Beloti.
Quanto?
R$ 20.
Domingo, 13/10, às 15h.
Atrações:
"Tropical Paradise", com os DJs Ayro, Feww e Dnz.
Quanto?
R$ 20.
