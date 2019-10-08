TER
Festa sertaneja no Triângulo na quinta (10/10)

O Wanted Pub recebe a festa “TBT – The Best Thursday” e terá shows com Vinicius Terra, João Fellipe e Rafael e DJ Alec Bachetti.

Publicado em 08/10/2019 às 12h50
Atualizado em 08/10/2019 às 12h51
João Fellipe e Rafael. Crédito: Amós Rodrigues
Quando?

Dia 10 de outubro de 2019, quinta, às 21h.

Onde?

Wanted Pub. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória.

Quanto?

R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h).

Informações:

(27) 99824-0486.

