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Festa Quinta do Gole em Campo Grande na quinta (03/10)

Festa terá apresentações de Breno & Bernardo, Felipe Brava, DJ Jean Du PCB

Publicado em 02 de Outubro de 2019 às 15:40

Publicado em 

02 out 2019 às 15:40
Breno e Bernardo Crédito: Rafael Nick

Quando?

Dia 3 de outubro de 2019, quinta, às 19h.

Onde?

Barrerito Chopperia. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica.

Quanto?

gratuito (até 22h); R$ 5 (após 22h).

Informações:

(27) 99810-4312.

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