Festa Quinta do Gole em Campo Grande na quinta (03/10)

Quando?
Dia 3 de outubro de 2019, quinta, às 19h.
Onde?
Barrerito Chopperia. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica.
Quanto?
gratuito (até 22h); R$ 5 (após 22h).
Informações:
(27) 99810-4312.
Publicado em 02 de Outubro de 2019 às 15:40
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados