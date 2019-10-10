Festa e show no Stone Pub no final de semana (11 e 12/10)

O Stone Pub fica na Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.
Sexta, 11/10, às 22h.
Atrações:
Rocket, com shows de Zé Maholics e Pelados
Quanto?
R$ 15 (até 23h); R$ 20 (após 23h).
Sábado, 12/10, às 22h.
Atração:
80's Feelings
Quanto?
Entrada gratuita (100 primeiros com doação de brinquedos em bom estado); R$ 10 (após os 100 primeiros/ até 23h); R$ 15 (após 23h).
