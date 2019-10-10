TER
Festa e show no Stone Pub no final de semana (11 e 12/10)

Shows com Zé Maholics e Pelados na sexta e festa dos anos 1980 são os destaques da casa na Praia do Canto

Publicado em 10/10/2019 às 13h39
Atualizado em 10/10/2019 às 13h39
A banda Zé Maholics é uma das atrações da festa Rocket. Crédito: Terê Dantas
O Stone Pub fica na Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.

Sexta, 11/10, às 22h.

Atrações:

Rocket, com shows de Zé Maholics e Pelados

Quanto?

R$ 15 (até 23h); R$ 20 (após 23h).

Sábado, 12/10, às 22h.

Atração:

80's Feelings

Quanto?

Entrada gratuita (100 primeiros com doação de brinquedos em bom estado); R$ 10 (após os 100 primeiros/ até 23h); R$ 15 (após 23h).

