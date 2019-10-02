Festa com sertanejos no Triângulo nesta quinta (03/10)

Este vídeo pode te interessar
Quando?
Dia 3 de outubro de 2019, quinta, às 21h.
Onde?
Wanted Pub. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória.
Quando?
R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h).
Informações:
(27) 99824-0486.
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.