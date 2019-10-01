Ferrugem traz a festa Sunset para o Estado no sábado (19/10)

Este vídeo pode te interessar
Quando?
Dia 19 de outubro, sábado, às 17h.
Onde?
Área Verde do Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória
Quanto?
Área VIP: R$ 50 (meia/ 1º lote); R$ 100 (inteira/ 1º lote). Front Stage: R$ 80 (meia/ 1º lote); R$ 160 (inteira/ 1º lote). Ingressos à venda no site.
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.