Feriado de quinta (20/06) com Festival de Inverno, baladas e mais

FESTIVAL
3º Festival de Inverno de Guaçuí
Com Estado de Sítio, Frejat e Classical Queen. Às 19h. Parque de Exposições de Guaçuí. Av. Joaquim Machado Faria, 455, Centro, Guaçuí. Entrada: de R$ 100 (meia/ dia/ 3º lote) a R$ 660 (inteira/ passaporte para os 4 dias/ 3º lote). Informações: (28) 3553-0517.
Meat Beer
Com Banda Metropoles. Às 20h. Estacionamento do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita.
BALADA
Cafe De La Musique Pedra Azul
Com Victor Kill, Meca, Vintage Culture e RDT. Às 15h. Rodovia 262, km 96, Pedra Azul, Domingos Martins. Entrada: de R$ 270 (meia/ dia) a R$ 550 (pacote para os 3 dias).
Fluente
Manda Nudes. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 15 (após os 50 primeiros). Informações: (27) 3311-5216.
Stone Pub
Flame Junina. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista/ até às 23h); R$ 15 (sem nome ou após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Correria Music Bar
Forreggae do Correria, com Barbara Greco. Às 21h30. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 5 (até 23h); R$ 10 (após 23h). Informações: (27) 98116-3325.
Barrerito Chopperia
Richard Viana. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99810-4312.
Wanted Pub
“TBT – The Best Thursday: Especial Feriado” com Felipe Brava, João Fellipe & Rafael e André Suela. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
HUMOR
Espírito Comédia
Show de stand-up comedy. Às 20h. Castle Rock Pub. Av. Braúna, Colina de Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 98111-6754.
MÚSICA AO VIVO
Thainá Lopez
Pop rock e MPB. Às 18h30. Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.
Cecitônio Coelho e Saulo Santos
Com o show “Cantorias do Grande Encontro”. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.
Di Moraes
MPB. Às 19h. Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8080.
TEATRO
Buffalo's Show
Espetáculo da Companhia Folgazões de Artes Cênicas. Às 19h. Teatro Folgazões. Rua Nestor Gomes, 168, Centro, Vitória. Entrada gratuita (retirada uma hora antes da peça). Informações: (27) 3322-7391.
(A)Mar Sem Fim
Espetáculo do Curso Básico de Dança da FAFI. Às 19h30. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.