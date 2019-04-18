Felipe Araújo e Ferrugem em Guarapari nesta sexta (18/04)

SHOW

Bruna Viola

Às 22h. Bufalo Ville. Av. Amazonas, 1, Jockey de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: de R$ 44 (pista/ meia/ 1º lote) a R$ 132 (camarote/ inteira/ 1º lote). Informações: (27) 99289-3060.

ESPECIAL

IX Auto da Paixão e Morte de Cristo

Às 21h. Parque da Pedra da Cebola. Rua Ana Viêira Mafra, Mata da Praia, Vitória. Aberto ao público.

FESTIVAL

Ferrugem Crédito: Bernardo Zirkheuer

Feriado dos Sonhos

Com Ferrugem (RJ) e Felipe Araújo (GO). Às 22h. Multiplace Mais. Rua A, Lote 09, Meaípe, Guarapari. Entrada: de R$ 70 (front stage/ meia/ 1º lote) a R$ 200 (camarote 2/ inteira/ 1º lote).

Degusta Mares

Ligação Direta e Back to The Past. Às 20h. Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3375-7642.

BALADA

Bolt

BEAT5. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista/ on-line); R$ 15 (on-line); R$ 20 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.

Toro Club

Deeping, com Zord, Feww e Sii Campos. Às 23h. Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lucia, Vitória. Entrada: gratuito (até 0h); R$ 30 (após 0h).

Fluente

Mad Max. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20 (on-line); R$ 25 (portaria). Informações: (27) 3347-1512.

Fepaschoal Crédito: Julia Galdino

Liverpub Vitória

“Mistura!”, com Fepaschoal e a banda Malacaxeta. Às 23h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15. Informações: (27) 99944-1204.

Stone Pub

Se Fui Corno, Peço Perdão. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (50 primeiros); R$ 15 (lista até 23h/ após os 50 primeiros); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.

Vitrine Music Bar

Digníssima Sexta!, com Pagolife, Luca Di Belucio e DJ Marcinho. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 15 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 20 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.

Correria Music Bar

PlayHitz. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 98116-3325.

Leo Lima Crédito: Blue Films

Wanted Pub

“Toca o berrante aê!: Especial Feriado” com Léo Lima e Viviane Miranda. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

Rian e Rodrigo Crédito: Lucas Dornellas

Barrerito Chopperia

Rian & Rodrigo e Rabannada DJ. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99810-4312.

FESTA

Luau do Casaca

Com Casaca e Trio Rocha o Nó. Às 22h. Rancho Mineiro. Avenida República, 625, Interlagos, Linhares. Entrada: R$ 20 (meia/ 1º lote); R$ 40 (inteira/ 1º lote).

MÚSICA AO VIVO

Douglas Lopes

Sexta. Rock. Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.

Versão Pirata

Sexta. Variado. Às 20h. Rosa Náutica Restaurante. Rua das Palmeiras, 1, Interlagos, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99638-3345.

Sol Pessoa e banda

Sexta. Samba de raiz. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.

Marcus Macedo