Falamansa se apresenta em Colatina no sábado (05/10)

Quando?
Dia 5 de outubro de 2019, sábado, às 22h.
Onde?
Arena North Star. Av. Adalberto de Castro Galvão, 1012, Barbados, Colatina.
Quanto?
Pista: R$ 30 (meia/ 2º lote); R$ 60 (inteira/ 2º lote); VIP: R$ 63,25 (meia/ 2º lote); R$ 126,50 (inteira/ 2º lote). Ingressos à venda no site.
