Exposição "Overseas" em Vitória

O trabalho apresenta mais de 45 obras entre filmes, vídeos e fotografias capturados em suportes analógicos e digitais ao longo da última década. Na maioria de suas obras o deslocamento, a viagem e a caminhada assumem um papel essencial no processo criativo e em parte destes registros produzidos por vários locais do mundo.
Este vídeo pode te interessar
Quando?
11 de outubro até 08 de março de 2020.
Onde?
Praça João Clínico, s/nº; Cidade Alta; Vitória.
Visitação?
Terça-feira a sexta-feira, das 9 às 17 horas / sábados, domingos e feriados, das 9 às 16 horas.
Quanto?
Entrada gratuita
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.