Exposição "O Brasil que merece o Brasil" em cartaz no Museu Vale

O Brasil que merece o Brasil. Crédito: Walter Firmo

Exposição fotográfica de Walter Firmo, com 168 fotografias de grandes figuras brasileiras como Pixinguinha, Cartola, Pelé, e de anônimos, que o fotógrafo faz parecerem familiares, mostrando um Brasil de tirar o fôlego.

Quando?

Do dia 21 de agosto ao dia 6 de outubro de 2019.

Visitação:

De terça a sexta, das 8h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 18h.

Onde?

Museu Vale. Pátio da Antiga Estação Pedro Nolasco, Argolas, Vila Velha.

Quanto?

Entrada gratuita.

Informações:

(27) 3333-2484.

