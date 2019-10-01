Exposição "O Brasil que merece o Brasil" em cartaz no Museu Vale

Exposição fotográfica de Walter Firmo, com 168 fotografias de grandes figuras brasileiras como Pixinguinha, Cartola, Pelé, e de anônimos, que o fotógrafo faz parecerem familiares, mostrando um Brasil de tirar o fôlego.
Este vídeo pode te interessar
Quando?
Do dia 21 de agosto ao dia 6 de outubro de 2019.
Visitação:
De terça a sexta, das 8h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 18h.
Onde?
Museu Vale. Pátio da Antiga Estação Pedro Nolasco, Argolas, Vila Velha.
Quanto?
Entrada gratuita.
Informações:
(27) 3333-2484.
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.