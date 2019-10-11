TER
01
QUA
02
QUI
03
SEX
04
SÁB
05
DOM
06
SEG
07
TER
08
QUA
09
QUI
10
SEX
11
SÁB
12
DOM
13
SEG
14
TER
15
QUA
16
QUI
17
SEX
18
SÁB
19
DOM
20
SEG
21
TER
22
QUA
23
QUI
24
SEX
25
SÁB
26
DOM
27
SEG
28
TER
29
QUA
30
QUI
31

Exposição “Distância do Sentir”

O artista Khalil Rodor propõe a exposição “Distâncias do Sentir”

Publicado em 11/10/2019 às 17h13
Atualizado em 11/10/2019 às 17h13

Com a proposta de estabelecer uma relação entre a memória e as diásporas, e pensando como os deslocamentos afetam diretamente o cotidiano das pessoas, o artista Khalil Rodor propõe a exposição “Distâncias do Sentir”, seu primeiro trabalho individual. A exposição abre para o público no dia 10 de setembro, terça-feira, às 19 horas, na Galeria Homero Massena, na Cidade Alta, Centro de Vitória.

Quando?

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Sábado, das 13h às 17h.

Visitação?

de 11/09 até 09/11

Onde?

A Galeria Homero Massena fica localizada na Rua Pedro Palácios, nº 99 – Centro, Vitória.

Informações?

(27) 3132 - 8395

Quanto?

Entrada gratuita

A Gazeta integra o

Saiba mais

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.