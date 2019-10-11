Exposição “Distância do Sentir”

Com a proposta de estabelecer uma relação entre a memória e as diásporas, e pensando como os deslocamentos afetam diretamente o cotidiano das pessoas, o artista Khalil Rodor propõe a exposição “Distâncias do Sentir”, seu primeiro trabalho individual. A exposição abre para o público no dia 10 de setembro, terça-feira, às 19 horas, na Galeria Homero Massena, na Cidade Alta, Centro de Vitória.