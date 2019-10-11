Exposição “Distância do Sentir”

Com a proposta de estabelecer uma relação entre a memória e as diásporas, e pensando como os deslocamentos afetam diretamente o cotidiano das pessoas, o artista Khalil Rodor propõe a exposição “Distâncias do Sentir”, seu primeiro trabalho individual. A exposição abre para o público no dia 10 de setembro, terça-feira, às 19 horas, na Galeria Homero Massena, na Cidade Alta, Centro de Vitória.
Este vídeo pode te interessar
Quando?
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Sábado, das 13h às 17h.
Visitação?
de 11/09 até 09/11
Onde?
A Galeria Homero Massena fica localizada na Rua Pedro Palácios, nº 99 – Centro, Vitória.
Informações?
(27) 3132 - 8395
Quanto?
Entrada gratuita
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.