Estrela Leminski e Téo Ruiz se apresentam em Vitória no sábado (12/10)

Estrela Leminski e Téo Ruiz são parceiros no trabalho e na vida. O projeto "Tudo Que Não Quero Falar Sobre Amor" chega para mostrar que eles não são um casal que compõe músicas fofas, e trazem no conteúdo das canções temas diversificados que não tratam do amor clichê romântico.
O rock-poético, de ênfase na canção, ganha visões diferentes sem perder a unidade e coesão dentro da diversidade de nomes. O som é pop com ruído, urbano, contemporâneo e dançante. Acompanham a dupla os músicos Ruan de Castro (guitarra), Diego Perin (baixo), Douglas Vicente (bateria) e Nicolas Salazar (metais).
Quando?
Dia 12 de outubro de 2019, sábado, às 21h30.
Onde?
244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória.
Atrações:
Abertura do show com Bang Bang Vudu e show com Téo Ruiz e Estrela Leminski, com participação de Gabriela Brown.
Quanto?
R$ 20.
Informações:
(27) 99502-0244.
