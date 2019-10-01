Estrela Leminski e Téo Ruiz se apresentam em Vitória no sábado (12/10)

Estrela Leminski e Téo Ruiz são parceiros no trabalho e na vida. O projeto "Tudo Que Não Quero Falar Sobre Amor" chega para mostrar que eles não são um casal que compõe músicas fofas, e trazem no conteúdo das canções temas diversificados que não tratam do amor clichê romântico.



O rock-poético, de ênfase na canção, ganha visões diferentes sem perder a unidade e coesão dentro da diversidade de nomes. O som é pop com ruído, urbano, contemporâneo e dançante. Acompanham a dupla os músicos Ruan de Castro (guitarra), Diego Perin (baixo), Douglas Vicente (bateria) e Nicolas Salazar (metais).