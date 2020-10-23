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O cantor Beto Guedes irá se apresentar via live na sexta-feira (30)

A agenda também contará com as peças "Em Análise" e "Piedade, a seu Dispô", que são parte da programação do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória

Publicado em 

23 out 2020 às 20:20

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 20:20

Cantor Beto Guedes no programa do Faustão em setembro de 2018
Cantor Beto Guedes no programa do Faustão em setembro de 2018 Crédito: Reprodução/TV Globo

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Multicultural

Festival Conexões Urbanas Femininas - Impressões Femininas na Cultura de Rua

Idealizado por DJ Donna, com Karol Conká como embaixadora, a iniciativa tem por objetivo reivindicar o protagonismo das mulheres na cultura de rua. Sua programação vai de  29 de outubro a 1 de novembro, contando com oficinas, bate-papos, shows e DJ sets aconte. Suas transmissões serão feitas através do canal no YouTube do festival. Confira as atrações do dia:

Lives Musicais

Beto Guedes

Alessandra Crispin

Fióti

Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo no canal no YouTube Sesc São Paulo. 

Teatro

Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória 2020

Com programação que teve início no dia 27 de outubro e seguirá até 4 de novembro, o festival conta com peças gravadas e ao vivo, além de bate-papos e oficinas. Confira a agenda do dia, que será transmitida no canal no YouTube e Facebook do evento. Além disso, é possível acessar as atrações no Zoom, fazendo sua inscrição gratuitamente em cada umas delas no site Sympla

O Pior de Mim

Monólogo com atuação e texto de Maitê Proença. Às 16h45h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: de R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla.

Cinema

Mostras Cine.Ema e Cine.Eminha

O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto  4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha. 

Premiação Mostra Mov.Lab - Categorias de 1º, 2º e 3º Lugar + júri popular

Às 14h, no perfil no Instagram @mov.cidade.

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