Espetáculo DesEqualizar terá sessões de sexta (04) a domingo (06)

(des) Equalizar é uma proposta de criação em dança com base na liberdade do gesto corporal. Um conjunto de cenas que expressam a interioridade humana, numa dinâmica de libertação de qualquer tipo de repressão. O projeto explora a corporeidade individual do bailarino.



O espetáculo leva para o palco uma proposta de viver com a dessemelhança, o deslocar-se da zona de conforto. Um olhar para a subjetividade humana no processo de criação das sequências coreográficas.