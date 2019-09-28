DOM
Espetáculo DesEqualizar terá sessões de sexta (04) a domingo (06)

Espetáculo de dança da Cia de Dança Reverence começa nova mini-temporada no Centro de Vitória

Publicado em 28/09/2019 às 02h14
Atualizado em 01/10/2019 às 13h16
desEqualizar. Crédito: Bernardo Firme
desEqualizar. Crédito: Bernardo Firme

(des) Equalizar é uma proposta de criação em dança com base na liberdade do gesto corporal. Um conjunto de cenas que expressam a interioridade humana, numa dinâmica de libertação de qualquer tipo de repressão. O projeto explora a corporeidade individual do bailarino.

O espetáculo leva para o palco uma proposta de viver com a dessemelhança, o deslocar-se da zona de conforto. Um olhar para a subjetividade humana no processo de criação das sequências coreográficas.

Quando?

Do dia 4, sexta, ao dia 6 de outubro, domingo, de 2019. Sexta e sábado, às 20h, e domingo, às 19h.

Onde?

Palácio de Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.

Quanto?

Entrada gratuita.

