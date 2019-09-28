Espetáculo DesEqualizar terá sessões de sexta (04) a domingo (06)

(des) Equalizar é uma proposta de criação em dança com base na liberdade do gesto corporal. Um conjunto de cenas que expressam a interioridade humana, numa dinâmica de libertação de qualquer tipo de repressão. O projeto explora a corporeidade individual do bailarino.
O espetáculo leva para o palco uma proposta de viver com a dessemelhança, o deslocar-se da zona de conforto. Um olhar para a subjetividade humana no processo de criação das sequências coreográficas.
Quando?
Do dia 4, sexta, ao dia 6 de outubro, domingo, de 2019. Sexta e sábado, às 20h, e domingo, às 19h.
Onde?
Palácio de Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
Quanto?
Entrada gratuita.
