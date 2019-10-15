Espetáculo "CYBER" em cartaz de segunda a quinta (21 a 24/10)

CYBER é um trabalho de arte contemporânea disparado pela dança, proposto por Gabriela Moriondo. Sua pesquisa tem como ponto de partida as provocações/ reflexões que Donna Haraway traz em sua filosofia da antropologia ciborgue. A partir da utilização de dispositivos físicos em cena, busca multiplicar e possibilitar novas condições para o corpo, relacionando-o com a tecnologia.
A concepção deste trabalho envolve a possibilidade de acoplar o corpo de diversas formas numa estrutura de aço. Busca apresentar novas ações sobre a dança ao lidar com o risco das acrobacias aéreas; ao evidenciar as nuances da imobilidade; e ao realçar o drama da possibilidade da queda. Em uma apresentação próxima ao público, procura problematizar a relação de possibilidade/dependência do humano com a máquina.
Quando?
Do dia 21 ao dia 24 de outubro de 2019. Segunda: ensaio aberto às 17h. Terça: apresentações às 10h30 e às 17h. Quarta: apresentação às 17h. Quinta: apresentações às 10h30 e às 17h, e roda de conversa às 18h.
Onde?
Matias Brotas Arte Contemporânea. Avenida Carlos Gomes de Sá, 130, Mata da Praia, Vitória.
Quanto?
Entrada gratuita. Ingressos limitados, reservas pelo link.
Informações:
(27) 99863-4232.
