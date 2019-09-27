DOM
Espetáculo "Cavaleiro Solitário" no Sesc Glória na quinta (10/10)

O espetáculo de dança da Cia. de dança Mítzi Marzzuti tem coreografia por Mitzi Marzzuti e Alex Neoral

Publicado em 27/09/2019 às 12h27
Atualizado em 01/10/2019 às 12h29
Cavaleiro Solitário. Crédito: Carlos Antolini
Cavaleiro Solitário. Crédito: Carlos Antolini

A Mitzi Marzzuti Cia de Dança está de volta aos palcos capixabas com o espetáculo "Cavaleiro Solitário", uma oportunidade incrível de assistir e se apaixonar pelas aventuras de um criador de ilusões chamado Dom Quixote.

Quando?

Dia 10 de outubro de 2019, quinta, às 19h30.

Onde?

Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. 

Quanto?

R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira).

Informações:

(27) 3232-4750.

