Espetáculo "Cavaleiro Solitário" na terça (15/10) em Vitória

A Mitzi Marzzuti Cia de Dança está de volta aos palcos capixabas com o espetáculo "Cavaleiro Solitário", uma oportunidade incrível de assistir e se apaixonar pelas aventuras de um criador de ilusões chamado Dom Quixote.
Quando?
Dia 15 de outubro de 2019, terça, às 20h.
Onde?
Teatro Sesi Jardim da Penha. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória.
Quanto?
R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira).
Informações:
(27) 3334-7323.
